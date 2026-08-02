CM Bhajanlal : सीएम भजनलाल ने राजसमंद जिले को दिया बड़ा तोहफा, 491 करोड़ रुपए के 347 कार्यों की दी मंजूरी

CM Bhajanlal : रविवार का दिन राजसमंद जिले की विकास यात्रा के लिए खास रहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिला मुख्यालय स्थित भिक्षु निलयम से जिले को 491 करोड़ रुपए की लागत के 347 विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने 369 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण 266 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 122 करोड़ की लागत के 81 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वे प्रदेश के अन्नदाताओं की समस्याओं और आवश्यकताओं को भली-भांति समझते हैं। किसानों की आर्थिक मजबूती के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत दी जाने वाली सहायता राशि 6 हजार से बढ़ाकर 9 हजार की गई है, जिसे आने वाले समय में 12 हजार किया जाएगा।