Rajsamand: नाथद्वारा में मां की अर्थी को 4 बेटियों ने दिया कंधा, दृश्य देख भावुक हुआ पूरा शहर

मां को अंतिम विदाई देते समय सुशीला देवी, मंजू देवी, मधुबाला और विजयलक्ष्मी की आंखें नम थीं, लेकिन उनके चेहरों पर अपनी मां के प्रति अटूट निष्ठा और अपार श्रद्धा थी। परंपरा से परे जाकर उन्होंने पूरे साहस और आत्मीयता के साथ अपनी मां की अर्थी को कंधा दिया। अंतिम यात्रा में उपस्थित समाजजनों ने जब इस दृश्य को देखा, तो हर कोई भावविभोर हो उठा और बेटियों के इस साहसिक कदम की मुक्तकंठ से सराहना की। दिवंगत रुक्मणी देवी के पौत्र विनय त्रिपाठी ने श्मशान घाट पर सनातन विधि-विधान के साथ चिता को मुखाग्नि दी।