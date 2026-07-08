राजसमंद में पिता के साथ जलीं 3 बेटों की चिताएं, रो पड़ा पूरा गांव; जयपुर में बेकाबू ट्रेलर के रौंदने से हुई थी मौत

राजसमंद: लावासरदारगढ़ एरिया के तहत आने वाले जेतपुरा गांव में बुधवार का दिन कभी न भूल पाने वाला दर्द दे गया। जयपुर में हुए भीषण सड़क हादसे में जान गंवाने वाले चंद्रप्रकाश पुत्र हीरालाल वागरिया और उनके तीन मासूम बेटों की चार अर्थियां जब एक साथ उठीं तो पूरा गांव शोक में डूब गया। पिता और तीन बेटों की एक साथ मौत की खबर ने जेतपुरा सहित आसपास के क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। अंतिम यात्रा में शामिल हर व्यक्ति की आंखें नम थीं और माहौल गमगीन हो गया।