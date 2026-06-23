राजसमंद में पत्नी हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 8 साल के बेटे का एक फोन कॉल बना अहम कड़ी

राजसमंद। जिले के भीम थाना क्षेत्र में पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जांच में सामने आया है कि घटना की रात घर की लाइट बंद करने को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था। गुस्से में आकर पति ने कुल्हाड़ी से पत्नी के सिर और गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी ने खुद पर भी कुल्हाड़ी से हमला कर आत्महत्या का प्रयास किया था। मामले में गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।