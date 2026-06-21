राजस्थान में कब होंगे थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले? 15 साल से गृह जिले का इंतजार; अब आंदोलन की आहट

Rajasthan Teacher Transfer Policy: राजसमंद। राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों को लेकर 8 वर्षों से जारी इंतजार एक बार फिर सवालों के घेरे में है। जहां सरकार ने 19 जून से 5 जुलाई तक सभी संवर्गों के लिए स्थानांतरण से प्रतिबंध हटाया है, वहीं तृतीय श्रेणी शिक्षकों को इस राहत से बाहर रखा है। सरकार के इस दोहरे रैवये से शिक्षकों में गहरा आक्रोश है। राजस्थान सरकार ने प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (अनुभाग-1) विभाग के आदेश में स्पष्ट किया है कि 19 जून से 5 जुलाई तक स्थानांतरण प्रतिबंध हटाया गया है।