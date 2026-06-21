राजसमंद में पति ने की पत्नी की हत्या, 8 साल के बेटे ने मौसी को फोन कर बताया- पापा ने मम्मी को कुल्हाड़ी से मार दिया

जगदीश सिंह को घायल अवस्था में पुलिस निगरानी एवं सुरक्षा के तहत भीम उप जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। जिसका उपचार जारी है। राजसमंद जिले के भीम सीआई सवाई सिंह राठौड़ के अनुसार मादाजी का गांव डांसरिया में देर रात महिला की हत्या की घटना हुई। मृतका के भाई छगन सिंह पुत्र नारायण सिंह रावत (निवासी दर्रा अजीतगढ़) ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें बताया गया कि जगदीश सिंह रावत (निवासी मादाजी का गांव डांसारिया) ने उसकी बहन की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। 19 जून की रात करीब 12 बजे मृतका के 8 वर्षीय पुत्र कुलदीप ने अपनी मौसी अनिता देवी (निवासी सांगावास) को फोन कर बताया कि पापा ने मम्मी को कुल्हाड़ी से मार दिया है।