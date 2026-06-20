शेखावाटी समाचार: सीकर में राजनेता को मारने की साजिश, लक्ष्मणगढ़ में दबोचे 3 बदमाश; ऑटोमेटिक हथियार व 64 कारतूस जब्त

सीकर। शेखावाटी में गैंगवार का नाम थमने का नाम नहीं ले रहा है। गैंगस्टर विदेशों में बैठे-बैठे ही अपने गुर्गों व शूटरों क जरिए अपने टारगेट को निशाना बना रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि विदेश में बैठे एक बड़ी गैंग के गैंगस्टारों की निशानेदेही पर उनके गुर्गे सीकर के एक राजनेता और एक बड़े ज्वैलर को टारगेट कर पिछले तीन माह से उनकी हत्या की सुनियोजित प्लानिंग कर रहे थे। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) की निशानेदेही पर सीकर पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत व उनकी टीम ने देर रात 11 बजे सीकर व लक्ष्मणगढ़ के रोरू बड़ी गांव में दबिश देकर तीन बड़े बदमाशों को पकड़ा है।