20 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

शेखावाटी समाचार: सीकर में राजनेता को मारने की साजिश, लक्ष्मणगढ़ में दबोचे 3 बदमाश; ऑटोमेटिक हथियार व 64 कारतूस जब्त

Sikar Crime: विदेश में बैठे एक बड़ी गैंग के गैंगस्टारों की निशानेदेही पर उनके गुर्गे सीकर के एक राजनेता और एक बड़े ज्वैलर को टारगेट कर पिछले तीन माह से उनकी हत्या की सुनियोजित प्लानिंग कर रहे थे।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Anil Prajapat

Jun 20, 2026

Gang war plot foiled in Sikar

ऑटोमेटिक हथियार व 64 कारतूस के साथ पकड़े 3 बदमाश। फोटो: एआई

सीकर। शेखावाटी में गैंगवार का नाम थमने का नाम नहीं ले रहा है। गैंगस्टर विदेशों में बैठे-बैठे ही अपने गुर्गों व शूटरों क जरिए अपने टारगेट को निशाना बना रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि विदेश में बैठे एक बड़ी गैंग के गैंगस्टारों की निशानेदेही पर उनके गुर्गे सीकर के एक राजनेता और एक बड़े ज्वैलर को टारगेट कर पिछले तीन माह से उनकी हत्या की सुनियोजित प्लानिंग कर रहे थे। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) की निशानेदेही पर सीकर पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत व उनकी टीम ने देर रात 11 बजे सीकर व लक्ष्मणगढ़ के रोरू बड़ी गांव में दबिश देकर तीन बड़े बदमाशों को पकड़ा है।

इन बदमाशों के पास से चार ऑटोमेटिक अत्याधुनिक हथियार और 64 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। पुलिस ने सीकर कोतवाली व लक्ष्मणगढ़ थाना में दो मामले दर्ज किए हैं। सीकर की एफआइआर की जांच दादिया थानाधिकारी को सौंपी गई है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि एसपी प्रवीण नायक नूनावत के निर्देश पर पुलिस टीमें गठित कर सीकर शहर के बजाज रोड स्थित जैन हॉस्पिटल के सामने धोबियां का मोहल्ला में एक फ्लेट में दबिश दी। सीकर की पुलिस टीमों व एजीटीएफ की टीम ने यहां से एक आरोपी को पकड़ा। आरोपी के पास भारी मात्रा में हथियार व कारतूस बरामद हुए।

आरोपी से सख्ती से पूछताछ की तो उसने लक्ष्मणगढ़ में अपने अन्य साथियों के होने की सूचना दी। एसपी ने दूसरी पुलिस टीमों को तुरंत लक्ष्मणगढ़ के रोरू बड़ी गांव के लिए रवाना किया गया। पुलिस ने लक्ष्मणगढ़ के एक गांव से दो युवकों को पकड़ा है। दोनों जगह से कुल 3 बदमाशों को पकड़कर 4 ऑटोमेटिक हथियार व 64 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। सूत्रों के अनुसार एजीटीएफ, जयपुर के अधिकारियों व सीकर पुलिस के आला अधिकारियों ने आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने सारा नेटवर्क बता दिया।

धोबी व जानकार दोस्तों के जरिए लिया था फुल फर्निश्ड फ्लेट

बदमाशों ने सीकर में बजाज रोड पर अपने गांव रोरू बड़ी, लक्ष्मणगढ़ के युवक जयप्रकाश शर्मा व विकास शर्मा के जरिए करीब तीन महीने पहले 25 मार्च बजाज रोड पर 18 हजार रुपए में फुली फर्निश्ड फ्लेट किराए पर ले रखा था। फ्लेट में एसी, फ्रीज, बेड सहित सभी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। विकास व जयप्रकाश ने अपने नाम पर यह फ्लेट लिया था और फिर फ्लेट को बदमाशों को दे दिया। जयप्रकाश व विकास ज्योतिष का काम करते हैं। पुलिस अधिकारियों ने विकास के बयान भी लिए हैं।

पहले भी हो चुकी हत्या की प्लानिंग

सीकर के एक राजनेता व ज्वैलर को मारने के लिए इससे पहले भी हमले की साजिश हो चुकी है। लेकिन पिछली बार भी पुलिस ने गैंगस्टर व उनके गुर्गों की कोशिश को नाकाम कर दिया था। कुछ दिनों पूर्व ही विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा के साथी हिस्ट्रीशीटर राहुल रिणाउ के जीजा शिव गौतम को गिरफ्तार किया गया था। इसी ने रुपए देकर एक छात्र से ज्वैलर की रैकी करवाई थी। ज्वैलर को हथियारबंद पुलिस जवान की सुरक्षा मिली हुई है।

इनका कहना है

हमने सीकर व लक्ष्मण्गढ़ से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से चार हथियार व 64 कारतूस बरामद हुए हैं। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। बदमाशों को ग्लोरिफाई नहीं किया जाए और उनके हौसले तोड़े जाऐं, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। युवाओं को संदेश है कि वे छोटे-मोटे लालच में अपराध के दलदल में नहीं फंसे।
-प्रवीण नायक नूनावत, पुलिस अधीक्षक, सीकर

लव मैरिज के बाद साथ रहने की जिद, अलवर रेलवे स्टेशन पर पति-पत्नी ने खाया विषाक्त, महिला की मौत

ये भी पढ़ें
Alwar railway station Husband and wife

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Jun 2026 01:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / शेखावाटी समाचार: सीकर में राजनेता को मारने की साजिश, लक्ष्मणगढ़ में दबोचे 3 बदमाश; ऑटोमेटिक हथियार व 64 कारतूस जब्त

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

खाटूश्यामजी में युवक पर जानलेवा हमला, हनुमान बेनीवाल ने खोला मोर्चा, कहा- सौ प्रतिशत न्याय दिलाकर रहेंगे

Hanuman Beniwal
सीकर

Sikar News: घने जंगलों में चप्पा-चप्पा छान रहीं टीमें, मासूम बेटे की एक झलक को तरस रही मां, इंतजार में डूबा परिवार

Bhavesh Missing Case
सीकर

शिक्षा मंत्री के विशेषाधिकारी की फटकार के बाद खुला CBEO कार्यालय, लेकिन अफसरों का जिला मुख्यालय से नहीं छूट रहा मोह

madan dilawar
सीकर

Sikar: 6 अवैध कॉलोनियां चिन्हित, UIT ने जारी किया नोटिस, जवाब नहीं दिया तो होगी कार्रवाई

Illegal Colonies
सीकर

सीकर में दो अलग-अलग घटनाओं में युवक-युवती की आत्महत्या, कारणों की जांच में जुटी पुलिस

Rajasthan Police
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.