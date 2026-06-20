लव मैरिज के बाद साथ रहने की जिद, अलवर रेलवे स्टेशन पर पति-पत्नी ने खाया विषाक्त, महिला की मौत

अलवर। राजस्थान के अलवर रेलवे स्टेशन पर पति-पत्नी ने विषाक्त खा लिया। जिससे पत्नी की मौत हो गई। वहीं, पति का अलवर के जिला अस्पताल में उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार पति नौगांवा के चंडीगढ़ गांव के रहने वाले है। उसने ने ढाई साल पहले ही भरतपुर की रहने वाली निकिता से लव मैरिज की थी। बताया जा रहा है कि पति-पत्नी के बीच आपसी झगड़े के चलते दोनों ने विषाक्त खाया था। परिजनों की रिपोर्ट के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।