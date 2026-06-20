Bharatpur Accident : गिरिराज की परिक्रमा कर लौट रहा था परिवार, अचानक चालक को आई झपकी, हुआ हादसा, 7 घायल, 3 गंभीर

एक अन्य खबर के अनुसार भरतपुर के जनूथर के निकटवर्ती गांव दांतलौठी में कुछ दिन पहले खौलते दूध के भगोने में गिरने पर झुलसे बालक ने जयपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ा दिया। दांतलौठी निवासी विक्रम का चार वर्षीय पुत्र मासूम गर्व उर्फ गौतम फौजदार घर के आंगन में खेल रहा था उसी दौरान वह खौलते गर्म दूध के भगौने में जा गिरा तथा गंभीर रूप से झुलस गया। परिजन बच्चे को कुम्हेर अस्पताल लेकर गए जहां से उसे भरतपुर रैफर कर दिया।