Rajasthan: इधर काटते रहे चालान.. उधर जाम में फंसी एंबुलेंस, सिस्टम की शर्मनाक तस्वीर आई सामने

डीग। बृजनगर कस्बे की सड़कों पर शुक्रवार दोपहर यातायात व्यवस्था की ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। इंदिरा सर्किल से लेकर बस स्टैंड तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। करीब एक घंटे से अधिक समय तक लोग जाम में जूझते रहे। स्कूली बच्चों की गाड़ियां फंसी रहीं, आमजन गर्मी में परेशान होते रहे। सबसे गंभीर स्थिति तब बन गई, जब एक एंबुलेंस भी जाम के बीच फंस गई। एक तरफ मरीज को जल्द अस्पताल पहुंचाने के लिए एंबुलेंस का सायरन बजता रहा, तो दूसरी तरफ सड़क पर वाहन रेंगते रहे। यातायात व्यवस्था पूरी तरह बेबस नजर आई।