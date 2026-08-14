Nagaur Murder: दोहितों के सामने बुजुर्ग की गला काटकर हत्या, फिर नॉनवेज-शराब पार्टी, सुबह खेत में सोता मिला बालक

पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक 13 अगस्त की शाम चार युवक गुलाब सिंह के पास पहुंचे थे। उस समय दोनों दोहिते भी कमरे में मौजूद थे। आरोप है कि युवकों ने बुजुर्ग के साथ विवाद किया और चाकू से उनका गला रेत दिया। हत्या की भयावह घटना अपनी आंखों से देखकर बड़ा दोहिता घबरा गया और वहां से भागकर खेत में जाकर छिप गया। इस बीच आरोपियों ने कमरे पर बाहर से ताला लगा दिया। छोटे दोहिते को वे अपने साथ ले गए और बाद में उसकी मां के पास छोड़ दिया।