सीवरेज के पानी से नगर परिषद की सुधरेगी आर्थिक सेहत

नागौर. शहर के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) से निकलने वाला उपचारित पानी अब नगर परिषद के लिए आय का नया जरिया बनने जा रहा है। बालवा रोड स्थित एसटीपी से जेएसडब्ल्यू सीमेंट प्लांट तक प्रतिदिन 12 लाख लीटर पानी पहुंचाने की योजना पर काम चल रहा है। नगर परिषद और जेएसडब्ल्यू सीमेंट के बीच हुए अनुबंध के अनुसार कंपनी इस पानी का उपयोग अपने प्लांट में करेगी। एसटीपी से प्रतिदिन 12 लाख लीटर पानी की आपूर्ति पर नगर परिषद को तीन रुपए प्रति किलोलीटर की दर से भुगतान मिलेगा। 12 लाख लीटर पानी 1200 किलोलीटर के बराबर है। इसके अनुसार प्रतिदिन 3600 रुपए, एक माह में करीब 1 लाख 8 हजार रुपए और पूरे वर्ष में 13 लाख 14 हजार रुपए की आय नगर परिषद को प्राप्त होगी।

पांच प्रतिशत वृद्धि से मजबूत होगा राजस्व

अनुबंध के अनुसार पानी की दर में हर वर्ष पांच प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान रखा गया है। इससे नगर परिषद की आय लगातार बढ़ती जाएगी। सीवरेज व्यवस्था, सफाई और शहर के विकास कार्यों के लिए आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने में यह आय मददगार साबित होगी। हालांकि अब तक जेएसडब्ल्यू सीमेंट की ओर से टैंकरों के माध्यम से पानी लिया जा रहा है, लेकिन प्रतिदिन इतनी बड़ी मात्रा में पानी टैंकरों से उठाना मुश्किल है। एसटीपी से पाइपलाइन के माध्यम से सीधे प्लांट तक पानी पहुंचने पर कंपनी को नियमित और पूरी मात्रा में पानी मिल सकेगा।

बालवा रोड सहित आसपास के क्षेत्रों में कम होगी समस्या

एसटीपी के उपचारित पानी का उपयोग शुरू होने से सीवरेज पानी के निस्तारण की समस्या भी कम होगी। शहर में जमा होने वाले पानी और उससे जुड़ी परेशानियों से राहत मिलने की उम्मीद है। एसटीपी के पानी को प्लांट उपयोग के लिए देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट की ओर से गत 7 अगस्त से एसटीपी के पानी की टेस्टिंग प्रक्रिया शुरू की गई है। जांच पूरी होने के बाद प्रतिदिन 12 लाख लीटर उपचारित पानी प्लांट के उपयोग के लिए लिया जाएगा। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के पानी का औद्योगिक उपयोग शुरू होने से नगर परिषद को दोहरा लाभ मिलेगा। एक ओर जहां सीवरेज पानी का बेहतर उपयोग होगा, वहीं दूसरी ओर हर साल लाखों रुपए की नियमित आय प्राप्त होगी। इससे शहर के विकास कार्यों और आवश्यक व्यवस्थाओं को मजबूती मिलेगी।