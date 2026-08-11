नागौर में हरियाली के नाम पर खानापूर्ति, हाउसिंग बोर्ड लगा रहा जले हुए पौधे

पौधरोपण की खानापूर्ति का ताजा मामला बालवा रोड स्थित राजस्थान हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में सामने आया है। यहां हाउसिंग बोर्ड (आवासन मंडल) की ओर से पौधे लगाए जा रहे हैं। मौके पर कई पौधे ऐसे हैं, जिनके पत्ते पूरी तरह सूख गए। पौधे जले हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बावजूद पौधों का रोपण किया जा रहा है। इससे सवाल उठता है है कि जब लाखों रुपए खर्च कर पौधे लगाए जा रहे हैं तो हरे-भरे और स्वस्थ पौधों के बजाय सूखे पौधे लगाने की जरूरत क्यों पड़ी।