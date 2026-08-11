11 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नागौर

नागौर में हरियाली के नाम पर खानापूर्ति, हाउसिंग बोर्ड लगा रहा जले हुए पौधे

सूखने के बाद रोपे पौधे, हरियाली के नाम पर निभा रहा औपचारिकता, पौधों की गुणवत्ता और उनकी देखरेख को लेकर जिम्मेदार गंभीर नजर नहीं आ रहे
3 min read
Google source verification

नागौर

image

Shyam Lal Choudhary

Aug 11, 2026

हाउसिंग बोर्ड की ओर से बालवा रोड पर लगाए गए जले हुए पौधे

हाउसिंग बोर्ड की ओर से बालवा रोड पर लगाए गए जले हुए पौधे

नागौर. राज्य सरकार की ओर से हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधरोपण पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन नागौर में सरकारी विभाग ही अभियान की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। विभिन्न विभागों की ओर से पौधरोपण के नाम पर खानापूर्ति करने के आरोप लग रहे हैं। सरकार ने लगाए गए पौधों की जीओ टैगिंग के निर्देश भी दिए हैं, लेकिन मौके पर पौधों की गुणवत्ता और उनकी देखरेख को लेकर जिम्मेदार गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं।

पौधरोपण की खानापूर्ति का ताजा मामला बालवा रोड स्थित राजस्थान हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में सामने आया है। यहां हाउसिंग बोर्ड (आवासन मंडल) की ओर से पौधे लगाए जा रहे हैं। मौके पर कई पौधे ऐसे हैं, जिनके पत्ते पूरी तरह सूख गए। पौधे जले हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बावजूद पौधों का रोपण किया जा रहा है। इससे सवाल उठता है है कि जब लाखों रुपए खर्च कर पौधे लगाए जा रहे हैं तो हरे-भरे और स्वस्थ पौधों के बजाय सूखे पौधे लगाने की जरूरत क्यों पड़ी।

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पौधे जले हुए नहीं हैं, बल्कि उनके पत्ते सूखे हुए हैं। खाद और पानी देने के बाद पौधे फिर से हरे हो जाएंगे। अधिकारियों का यह तर्क भी सवालों के घेरे में है। यदि पौधरोपण का उद्देश्य क्षेत्र में अधिक से अधिक हरियाली विकसित करना है तो शुरुआत में ही स्वस्थ पौधे लगाने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। सूखे पौधे लगाने के बाद उनके दोबारा विकसित होने का इंतजार करने से अभियान की गति और उद्देश्य दोनों प्रभावित होते हैं।

ठेकेदार की पांच साल की गारंटी

हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार पौधरोपण का ठेका दिया गया है और ठेकेदार की पांच साल की गारंटी है। इस अवधि में जो पौधे नष्ट होंगे, उनके स्थान पर नए पौधे लगाए जाएंगे। लेकिन शुरुआत में ही स्वस्थ पौधे लगाए जाएं और उनकी नियमित देखभाल हो तो पौधों के बार-बार बदलने की नौबत ही नहीं आएगी। इससे न केवल सरकारी राशि का बेहतर उपयोग होगा, बल्कि पेड़ भी जल्द विकसित होकर क्षेत्र में हरियाली बढ़ाएंगे।

पद खाली, कामकाज भी प्रभावित

हाउसिंग बोर्ड का स्थानीय कार्यालय भी इन दिनों अधिकारियों की कमी से जूझ रहा है। करीब एक महीने से यहां आवासीय अभियंता का पद खाली पड़ा है। पूर्व में कार्यरत आवासीय अभियंता का पिछले महीने तबादला हो गया था। उनके स्थान पर अब तक किसी अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है। इसके कारण हाउसिंग बोर्ड से जुड़े कई काम प्रभावित हो रहे हैं और आवंटियों को परेशानी उठानी पड़ रही है।

पिछले साल लगाए पौधे भी जल गए

हाउसिंग बोर्ड की ओर से पिछले साल भी बड़ी संख्या में पौधे लगाए गए थे, लेकिन सुरक्षा और नियमित देखरेख के अभाव में इनमें से ज्यादातर पौधे नष्ट हो गए। पौधरोपण के बाद उनकी पर्याप्त देखभाल नहीं की गई। पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें पेड़ बनने तक बचाना और उनकी नियमित देखभाल करना ही हरियालो राजस्थान अभियान की वास्तविक सफलता होगी।

ठेकेदार को दूसरे लगाने होंगे

पौधे जले हुए नहीं हैं। पुराने होने के कारण पत्ते सूख गए होंगे, खाद-पानी देंगे तो वापस हरे हो जाएंगे। वैसे भी ठेकेदार की पांच साल की गारंटी है, जो पौधे जल जाएंगे, उनके स्थान पर दूसरे लगाने पड़ेंगे।

- पृथ्वीसिंह, उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मंडल, बीकानेर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Aug 2026 11:19 am

Published on:

11 Aug 2026 11:19 am

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / नागौर में हरियाली के नाम पर खानापूर्ति, हाउसिंग बोर्ड लगा रहा जले हुए पौधे

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

हंसी-मजाक में देशी कट्टा दिखा रहा था, दब गया ट्रिगर; सीने में गोली लगने से नागौर के होटल संचालक की मौत, तस्कर गिरफ्तार

nagaur hotelier dies accused arrested
नागौर

नागौर का सीवरेज वाटर भरेगा परिषद की तिजोरी, सालाना होगी 13 लाख की कमाई

नागौर के एसटीपी प्लांट का निरीक्षण करते अ​धिकारी।
नागौर

Rajasthan Crime: 20 करोड़ की एमडी फैक्ट्री का भंडाफोड़, बड़ी मात्रा में नकदी और मादक पदार्थ बरामद

Nagaur Crime
नागौर

नागौर जिले के खुड़खुड़ा धूणा पर साधु ने फंदे पर लटककर दी जान

खुड़खुड़ा धूणा पर पहुंची पुलिस व ग्रामीणों की भीड़
नागौर

प्रदेश में तीन साल में कीटनाशक छिडक़ाव के दौरान 1383 किसानों की मौत, नागौर में 79

AI pic
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.