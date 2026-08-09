नागौर जिले के खुड़खुड़ा धूणा पर साधु ने फंदे पर लटककर दी जान

पांचौड़ी. थाना पुलिस ने एक युवक को अवैध देसी पिस्टल व दो जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी उर्जा राम ने बताया कि पुलिस टीम सहायक उप निरीक्षक धूलाराम के नेतृत्व में निजी वाहन से गश्त कर रही थी। पुलिस को देखकर देऊ-माडपुरा सड़क पर एक व्यक्ति भागने लगा। पुलिस टीम ने पीछा कर उसे पकड़ा। पूछताछ में उसने अपना नाम फलोदी जिले के कालीराणा नगर निवासी रमेश कुमार (35) पुत्र मानाराम बताया। आरोपी की तलाशी लेने पर उसके पास एक अवैध देसी पिस्टल तथा दो जिंदा कारतूस बरामद हुए। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया। कार्रवाई करने वाली टीम में हेड कांस्टेबल डूंगरराम तथा कांस्टेबल पुरखाराम शामिल रहे।