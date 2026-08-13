स्लीपर सेल की साजिश के बाद भी पाक कनेक्शन पर क्यों खामोश है नागौर? जयपुर में बबीता के बाद बंगाल की अर्पिता भी गिरफ्तार

नागौर: जयपुर में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के नेटवर्क से जुड़ी महिला आतंकी की गिरफ्तारी के करीब 50 दिन बीत जाने के बाद भी सीमावर्ती क्षेत्रों और आसपास के जिलों में डिजिटल निगरानी तंत्र को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जयपुर और पश्चिम बंगाल में सामने आए हालिया मामलों ने यह साफ कर दिया है कि विदेशी हैंडलर्स सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए महिलाओं को निशाना बनाकर देश विरोधी साजिश रच रहे हैं। इसके बावजूद नागौर जिले में साइबर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर निगरानी का कोई प्रभावी और सक्रिय तंत्र नजर नहीं आ रहा है।