आज सबसे बड़ी जरूरत मानवता को मजबूत करने और नई पीढ़ी को चरित्रवान बनाने की: युवाचार्य महावीर

युवाचार्य ने बताया कि तेरापंथ धर्मसंघ में अब तक दस आचार्य हो चुके हैं। वर्तमान में आचार्य महाश्रमण 11वें आचार्य हैं। उन्होंने वर्ष 2010 में आचार्य पद संभाला। तेरापंथ धर्मसंघ की सबसे बड़ी विशेषता उसका अनुशासन और मर्यादा है।अनुशासन केवल संगठन चलाने के लिए नहीं, बल्कि व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित और सार्थक बनाने के लिए भी जरूरी है। यदि व्यक्ति अपने जीवन में संयम, अनुशासन और नैतिकता को अपना ले तो परिवार, समाज और देश के स्तर पर भी उसका सकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है।