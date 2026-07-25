नागौर से जोधपुर तक फैले नशे के सिंडीकेट का पर्दाफाश, चार गिरफ्तार

नागौर. थाना सदर पुलिस ने गुरुवार रात को नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से 1 किलो 731 ग्राम अवैध डोडा पोस्त छिलका तथा मादक पदार्थ की बिक्री से प्राप्त 45,560 रुपए नकद बरामद किए । पुलिस के अनुसार थाना सदर प्रभारी किताब देवी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने भदाणा फांटा पर नाकाबंदी कर रखी थी। इस दौरान संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके पास से 1.731 किलोग्राम डोडा पोस्त छिलका और 45,560 रुपए की नकद बरामद हुए। पुलिस ने आरोपी झाड़ीसरा निवासी रामदयाल उर्फ गोपाल कुम्हार (65) को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ सदर थाना में एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया है।