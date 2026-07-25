हर साल करोड़ों खर्च, फिर भी कोई बच्चा भीख मांग रहा तो कोई बालश्रम को मजबूर

प्रदेश में संचालित 40 राजकीय बाल देखरेख गृहों के संचालन पर प्रतिवर्ष 33 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाते हैं। वहीं गैर राजकीय बाल देखरेख संस्थानों को भी हर साल 16 से 19 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में बाल देखरेख संस्थान अपनी निर्धारित क्षमता के अनुरूप बच्चों से नहीं भर पा रहे हैं, जबकि दूसरी ओर कई बच्चे आज भी भीख मांगने और बालश्रम करने को मजबूर हैं।