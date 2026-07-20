20 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

epaper_icon

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

नागौर

Rajasthan News: हिस्ट्रीशीटर के मकान पर चला बुलडोजर, 30 फीट चौड़े मार्ग पर बने अवैध निर्माण को किया ध्वस्त

अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत सोमवार को नगर परिषद और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई कर शहर की बेगाना कॉलोनी में हिस्ट्रीशीटर दिनेश स्वामी के मकान के सामने सार्वजनिक रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर (जेसीबी) से ध्वस्त किया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा।
2 min read
Google source verification

नागौर

image

kamlesh sharma

Jul 20, 2026

Didwana encroachment action

जेसीबी से हटाते अतिक्रमण मौके पर मौजूद अधिकारी व अन्य। फोटो पत्रिका नेटवर्क

Didwana Nagaur Encroachment Action : डीडवाना (नागौर)। अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत सोमवार को नगर परिषद और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई कर शहर की बेगाना कॉलोनी में हिस्ट्रीशीटर दिनेश स्वामी के मकान के सामने सार्वजनिक रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर (जेसीबी) से ध्वस्त किया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा।

नगर परिषद के अनुसार 30 फीट चौड़े सार्वजनिक मार्ग पर 5 से 8 फीट तक अवैध निर्माण कर शौचालय, दीवार और पानी का टांका बनाया था। निर्धारित समय में अतिक्रमण नहीं हटाने पर प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर करीब एक घंटे में पूरा निर्माण हटवा दिया। दिनेश स्वामी फिलहाल जेल में बंद है।

उसके खिलाफ विभिन्न थानों में चोरी, लूट, राहजनी सहित 21 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें डीडवाना थाने के 12 मामलों में उसे पूर्व में सजा भी हो चुकी है। जिस मकान पर कार्रवाई हुई, वह उसके पिता के नाम दर्ज है। वहां वर्तमान में उसके माता-पिता निवास कर रहे हैं।

नोटिस के बाद कार्रवाई

नगर परिषद ने शुक्रवार को मकान पर नोटिस चस्पा कर 24 घंटे के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद सोमवार सुबह करीब 9 बजे नगर परिषद की टीम पुलिस जाब्ते और जेसीबी मशीन के साथ मौके पर पहुंची। करीब एक घंटे चली कार्रवाई में सार्वजनिक मार्ग पर बने अवैध निर्माण को हटाया।

सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात

कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए हथियारों से लैस पुलिस बल तैनात रहा। डीडवाना, महिला थाना, खुनखुना और मौलासर थाना पुलिस के साथ आरएसी की टुकड़ी तथा तीन डिप्टी कमांडेंट स्तर के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई गई।

विरोध के दौरान मां की बिगड़ी तबीयत

अतिक्रमण हटाने के दौरान परिजनों ने विरोध जताते हुए हंगामा किया। इसी दौरान हिस्ट्रीशीटर की मां, जो हृदय रोग से पीड़ित बताई गई, रोते-बिलखते अचानक अचेत हो गईं। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।

अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा ने कहा कि कोई भी अपराधी कानून से ऊपर नहीं है। हार्डकोर और हिस्ट्रीशीटर अपराधियों के खिलाफ हर स्तर पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं पुलिस उपाधीक्षक जेठूसिंह ने कहा कि अपराध के जरिए अर्जित अवैध संपत्तियों और सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमणों को हटाने का अभियान लगातार जारी रहेगा। उनका कहना था कि ऐसी कार्रवाई से अपराधियों में कानून का भय पैदा होगा और उन्हें संरक्षण देने वालों को भी स्पष्ट संदेश मिलेगा।

Bulldozer Action: जयपुर में यहां अतिक्रमण के खिलाफ चलेगा JDA का बुलडोजर, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

ये भी पढ़ें
high court on JDA

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Jul 2026 06:38 pm

Published on:

20 Jul 2026 06:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Rajasthan News: हिस्ट्रीशीटर के मकान पर चला बुलडोजर, 30 फीट चौड़े मार्ग पर बने अवैध निर्माण को किया ध्वस्त

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

नागौर के तिलानेश में मुख्यमंत्री शर्मा ने थामी कसी, किया मूंग का ‘निनाण’

बुजुर्गों से पूछा - सेवा हो रही है या नहीं
नागौर

जयपुर-नागौर हाईवे पर बड़ा हादसा : भांजे का जन्मदिन मनाकर लौट रहे मामा की मौत, तीन दोस्त गंभीर घायल

Nagaur Accident
नागौर

CM Bhajanlal Nagaur Visit: सुबह-सुबह ग्रामीणों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री, समस्याओं का किया ‘ऑन-द-स्पॉट’ निस्तारण

CM Bhajanlal Nagaur Visit
नागौर

Rajasthan Road Accident: ट्रेलर से भिड़ंत के बाद आग का गोला बना टैंकर, केबिन में फंसा ड्राइवर जिंदा जला

Nagaur road accident
नागौर

पीएम मोदी ने राजस्थान को दी बड़ी सौगात, 8 अमृत स्टेशनों का किया लोकार्पण, 15 गुना बढ़ा रेल बजट

CM Bhajan Lal
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.