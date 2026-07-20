Rajasthan News: हिस्ट्रीशीटर के मकान पर चला बुलडोजर, 30 फीट चौड़े मार्ग पर बने अवैध निर्माण को किया ध्वस्त

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा ने कहा कि कोई भी अपराधी कानून से ऊपर नहीं है। हार्डकोर और हिस्ट्रीशीटर अपराधियों के खिलाफ हर स्तर पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं पुलिस उपाधीक्षक जेठूसिंह ने कहा कि अपराध के जरिए अर्जित अवैध संपत्तियों और सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमणों को हटाने का अभियान लगातार जारी रहेगा। उनका कहना था कि ऐसी कार्रवाई से अपराधियों में कानून का भय पैदा होगा और उन्हें संरक्षण देने वालों को भी स्पष्ट संदेश मिलेगा।