जयपुर-नागौर हाईवे पर बड़ा हादसा : भांजे का जन्मदिन मनाकर लौट रहे मामा की मौत, तीन दोस्त गंभीर घायल

डीडवाना-कुचामन। जयपुर-नागौर हाईवे पर शुक्रवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां पलभर में छीन लीं। भांजे के जन्मदिन का जश्न मनाकर घर लौट रहे चार दोस्तों की कार अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा इतना भयावह था कि कार के परखच्चे उड़ गए। इसमें 26 वर्षीय मुरली पाराशर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके तीन दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है।