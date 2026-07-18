IMD Alert: राजस्थान में बारिश को लेकर आया बड़ा अपडेट, 28 जिलों में 20-21 और 22 जुलाई के लिए येलो अलर्ट

मौसम विभाग का कहना है कि 20 और 21 जुलाई से कोटा, भरतपुर, जयपुर और अजमेर संभाग के कई इलाकों में बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है। 22 और 23 जुलाई के दौरान कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग के अधिक क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। इसके बाद 22 से 28 जुलाई के बीच पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी मानसून के सक्रिय होने के प्रबल संकेत हैं।