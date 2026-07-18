Rajasthan Monsoon Update : राजस्थान के 693 बांधों में से 282 पूरी तरह खाली, मानसून की बेरुखी से सरकार अलर्ट

प्रदेश के कुल 693 बांधों में से 282 बांध पूरी तरह खाली हो गए हैं। 404 बांध आंशिक भरे हैं। केवल 7 बांध ही पूर्ण क्षमता पर हैं। जोधपुर जोन के 117 बांधों में सबसे कम 17.76 फीसदी, कोटा जोन के 81 बांधों में 56.18 फीसदी पानी है। वहीं जयपुर जोन में 47.56 फीसदी, भरतपुर जोन में 25.48 फीसदी, बांसवाड़ा जोन में 45.36 फीसदी और उदयपुर जोन में 36.60 फीसदी जल शेष है। प्रमुख बांधों में बीसलपुर बांध 66.85 फीसदी, राणा प्रताप सागर 66.39 फीसदी और माही बजाज सागर 46.29 फीसदी क्षमता पर हैं।