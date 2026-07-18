Kota Triple Murder Case: 3 हत्याओं के 3 दोषियों को मिली उम्रकैद की सजा, लड़की को भगाकर ले जाने का था विवाद

इसकी रिपोर्ट दबलाना थाने में दर्ज करवाई थी। इसके बाद लड़की की तलाश के लिए बूंदी के देईखेड़ा थाने के लबान स्टेशन निवासी मुकेश (30), देईखेड़ा थाने के गांव पच्चीपला बालाजी के पास निवासी गोपाल (55) और उसके पिता बूंदी के दबलाना थाने के रेण गांव निवासी श्योजी (55) खातौली थाना क्षेत्र के गांव बालूपा गए थे। लड़की को तलाशते हुए वे तीनों 17 अप्रेल 2021 को बालूपा के छुआरी धाम पहुंचे। तलाश के दौरान शाम को उन्हें लड़की को भगाने वाले बालू व हंसराज मिल गए। जहां बातचीत के दौरान दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। इस पर बालू, हंसराज और उसके साथियों ने धारदार हथियारों और लाठियों ने मुकेश, गोपाल व श्योजी पर हमला कर दिया। हमले में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई और इटावा चिकित्सालय पहुंचाने पर चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया।