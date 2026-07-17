पत्रिका में प्रसूताओं की किडनी ट्रांसप्लांट मामले को उठाने के बाद हरकत में आया प्रशासन, आश्वासन के बाद डायलिसिस फिर शुरू

Kota Medical College Dialysis Dispute Resolved: किडनी फेलियर से जूझ रही 5 प्रसूताओं का मामला प्रमुखता से सामने आने के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हो गया। गुरुवार को कोटा जिला कलक्टर के निर्देश पर एडीएम (सिटी) विनोद मल्होत्रा और मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. नीलेश जैन ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंचकर मरीजों और उनके परिजनों से चर्चा की। प्रशासन की ओर से लिखित आश्वासन दिए जाने के बाद डायलिसिस कराने से इनकार कर रही महिलाओं ने उपचार फिर से शुरू करने पर सहमति जताई। एडीएम मल्होत्रा ने बताया कि मरीजों को नियमानुसार इलाज जारी रखने और करीब 90 दिन बाद उनकी चिकित्सकीय स्थिति के आधार पर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कराने का भरोसा दिया गया है। साथ ही सहायता राशि के लिए कमेटी गठित करने का आश्वासन भी दिया गया।