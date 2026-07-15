Kota Mandi News : सोयाबीन और सरसों तेज, धनिया में मंदी, शक्कर में उछाल

भामाशाह कृषि उपज मंडी में बुधवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 25,000 कट्टे रही। कारोबार के दौरान सोयाबीन और सरसों के भाव में 50-50 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई, जबकि धनिया 100 रुपये प्रति क्विंटल मंदा रहा। वहीं, किराना बाजार में खाद्य तेलों में तेजी का रुख रहा। टेंडर बढ़ने के कारण शक्कर के भाव में एक ही दिन में 60 रुपये प्रति क्विंटल का उछाल आया।