Kota Mandi News : सोयाबीन और सरसों तेज, धनिया में मंदी, शक्कर में उछाल

File Photo: Patrika
भामाशाह कृषि उपज मंडी में बुधवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 25,000 कट्टे रही। कारोबार के दौरान सोयाबीन और सरसों के भाव में 50-50 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई, जबकि धनिया 100 रुपये प्रति क्विंटल मंदा रहा। वहीं, किराना बाजार में खाद्य तेलों में तेजी का रुख रहा। टेंडर बढ़ने के कारण शक्कर के भाव में एक ही दिन में 60 रुपये प्रति क्विंटल का उछाल आया।
|कृषि जिंस
|भाव (₹/क्विंटल)
|गेहूं नया मिल लस्टर
|2,450–2,500
|गेहूं एवरेज टुकड़ी
|2,500–2,600
|गेहूं बेस्ट टुकड़ी
|2,600–2,750
|धान सुगंधा
|2,800–3,601
|धान (1509)
|3,400–4,405
|धान (1847)
|3,200–4,201
|धान (1718-1885)
|3,800–4,600
|धान (पूसा-1)
|3,000–4,300
|धान (1401-1886)
|3,600–4,330
|धान दागी
|1,500–3,300
|सोयाबीन
|6,000–6,900
|सोयाबीन (बेस्ट क्वालिटी)
|6,900–7,121
|सरसों
|7,400–8,151
|अलसी
|8,000–8,850
|ज्वार शंकर
|1,700–2,300
|ज्वार सफेद
|2,800–6,000
|बाजरा
|1,800–2,250
|मक्का लाल
|1,700–1,900
|मक्का सफेद
|1,600–2,200
|जौ
|2,100–2,350
|तिल्ली
|7,000–10,500
|मैथी (नई)
|5,800–6,600
|धनिया बादामी
|12,500–14,000
|धनिया ईगल
|14,300–14,500
|धनिया रंगदार
|15,000–16,500
|मूंग
|6,000–6,800
|उड़द
|4,500–7,400
|चना देसी
|5,300–5,800
|चना मौसमी (नया)
|5,100–5,650
|चना पेप्सी
|5,100–5,851
|चना डंकी (पुराना)
|4,000–4,600
|चना काबुली
|5,500–7,000
|ब्रांड/वस्तु
|भाव (₹)
|सोया रिफाइंड फॉर्च्यून
|2,650
|चंबल
|2,590
|सदाबहार
|2,470
|लोकल रिफाइंड
|2,380
|दीप ज्योति
|2,490
|सरसों स्वास्तिक
|2,850
|अलसी तेल
|2,610
|ब्रांड
|भाव (₹)
|ट्रक
|3,270
|कोटा स्वास्तिक
|2,850
|सोना सिक्का
|3,110
|कटारिया गोल्ड
|2,890
|ब्रांड
|भाव (₹)
|स्कूटर
|2,120
|अशोका
|2,120
|वस्तु
|भाव
|चीनी (₹/क्विंटल)
|4,670–4,720
|ब्रांड
|भाव (₹)
|मिल्क फूड
|9,550
|कोटा फ्रेश
|9,100
|पारस
|9,600
|नोवा
|9,500
|अमूल
|9,980
|मधुसूदन
|9,890
|परम
|9,750
|वस्तु
|भाव (₹/क्विंटल)
|बासमती चावल
|8,500–9,500
|मूंग दाल
|9,000–9,500
|मोगर
|10,000–10,500
|चना दाल
|6,600–6,800
|तुअर दाल
|10,000–13,000
कोटा। सर्राफा बाजार में बुधवार को चांदी के भाव में 500 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई, जबकि सोने के भाव में 500 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी रही।
|धातु
|भाव
|चांदी
|₹2,23,500 प्रति किलोग्राम
|जेवराती सोना
|₹1,41,700 प्रति 10 ग्राम
|शुद्ध सोना
|₹1,42,450 प्रति 10 ग्राम
|कैरेट
|भाव (₹/10 ग्राम)
|24 कैरेट (99.5)
|1,41,300
|22 कैरेट
|1,30,833
|20 कैरेट
|1,22,870
|18 कैरेट
|1,13,040
|14 कैरेट
|99,509
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