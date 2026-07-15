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Kota Mandi News : सोयाबीन और सरसों तेज, धनिया में मंदी, शक्कर में उछाल

धनिया 100 रुपये प्रति क्विंटल मंदा रहा। वहीं, किराना बाजार में खाद्य तेलों में तेजी का रुख रहा। टेंडर बढ़ने के कारण शक्कर के भाव में एक ही दिन में 60 रुपये प्रति क्विंटल का उछाल आया।
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कोटा

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Shailendra Tiwari

Jul 15, 2026

Kota-Mandi

File Photo: Patrika

भामाशाह कृषि उपज मंडी में बुधवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 25,000 कट्टे रही। कारोबार के दौरान सोयाबीन और सरसों के भाव में 50-50 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई, जबकि धनिया 100 रुपये प्रति क्विंटल मंदा रहा। वहीं, किराना बाजार में खाद्य तेलों में तेजी का रुख रहा। टेंडर बढ़ने के कारण शक्कर के भाव में एक ही दिन में 60 रुपये प्रति क्विंटल का उछाल आया।

कृषि जिंसों के भाव (रुपये प्रति क्विंटल)

कृषि जिंसभाव (₹/क्विंटल)
गेहूं नया मिल लस्टर2,450–2,500
गेहूं एवरेज टुकड़ी2,500–2,600
गेहूं बेस्ट टुकड़ी2,600–2,750
धान सुगंधा2,800–3,601
धान (1509)3,400–4,405
धान (1847)3,200–4,201
धान (1718-1885)3,800–4,600
धान (पूसा-1)3,000–4,300
धान (1401-1886)3,600–4,330
धान दागी1,500–3,300
सोयाबीन6,000–6,900
सोयाबीन (बेस्ट क्वालिटी)6,900–7,121
सरसों7,400–8,151
अलसी8,000–8,850
ज्वार शंकर1,700–2,300
ज्वार सफेद2,800–6,000
बाजरा1,800–2,250
मक्का लाल1,700–1,900
मक्का सफेद1,600–2,200
जौ2,100–2,350
तिल्ली7,000–10,500
मैथी (नई)5,800–6,600
धनिया बादामी12,500–14,000
धनिया ईगल14,300–14,500
धनिया रंगदार15,000–16,500
मूंग6,000–6,800
उड़द4,500–7,400
चना देसी5,300–5,800
चना मौसमी (नया)5,100–5,650
चना पेप्सी5,100–5,851
चना डंकी (पुराना)4,000–4,600
चना काबुली5,500–7,000

खाद्य तेल एवं किराना भाव

खाद्य तेल (15 किलो प्रति टिन)

ब्रांड/वस्तुभाव (₹)
सोया रिफाइंड फॉर्च्यून2,650
चंबल2,590
सदाबहार2,470
लोकल रिफाइंड2,380
दीप ज्योति2,490
सरसों स्वास्तिक2,850
अलसी तेल2,610

मूंगफली तेल (15 किलो प्रति टिन)

ब्रांडभाव (₹)
ट्रक3,270
कोटा स्वास्तिक2,850
सोना सिक्का3,110
कटारिया गोल्ड2,890

वनस्पति घी (15 किलो प्रति टिन)

ब्रांडभाव (₹)
स्कूटर2,120
अशोका2,120

चीनी

वस्तुभाव
चीनी (₹/क्विंटल)4,670–4,720

देसी घी (प्रति टिन)

ब्रांडभाव (₹)
मिल्क फूड9,550
कोटा फ्रेश9,100
पारस9,600
नोवा9,500
अमूल9,980
मधुसूदन9,890
परम9,750

चावल एवं दाल (₹/क्विंटल)

वस्तुभाव (₹/क्विंटल)
बासमती चावल8,500–9,500
मूंग दाल9,000–9,500
मोगर10,000–10,500
चना दाल6,600–6,800
तुअर दाल10,000–13,000

कोटा सर्राफा: चांदी में गिरावट, सोना हुआ मजबूत

कोटा। सर्राफा बाजार में बुधवार को चांदी के भाव में 500 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई, जबकि सोने के भाव में 500 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी रही।

सर्राफा भाव

धातुभाव
चांदी₹2,23,500 प्रति किलोग्राम
जेवराती सोना₹1,41,700 प्रति 10 ग्राम
शुद्ध सोना₹1,42,450 प्रति 10 ग्राम

गोल्ड कैरेट भाव (कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन)

कैरेटभाव (₹/10 ग्राम)
24 कैरेट (99.5)1,41,300
22 कैरेट1,30,833
20 कैरेट1,22,870
18 कैरेट1,13,040
14 कैरेट99,509

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Updated on:

15 Jul 2026 11:15 pm

Published on:

15 Jul 2026 11:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mandi News : सोयाबीन और सरसों तेज, धनिया में मंदी, शक्कर में उछाल

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