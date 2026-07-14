Crime News: MP के युवक ने सोशल मीडिया से खरीदे नकली नोट, राजस्थान के बाजार में चलाने आया तो पुलिस ने किया गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपी की पहचान आनंद कुशवाह (50) पुत्र तूफान सिंह निवासी पिपरोदा खुर्द, थाना गुना कैंट, मध्यप्रदेश के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने सोशल मीडिया पर मिले एक व्यक्ति रवि से 20 हजार रुपए नकद देकर नकली नोट खरीदे थे। आरोपी इन नकली नोटों को स्थानीय दुकानों पर चलाने के उद्देश्य से बपावरकलां बाजार आया था। पुलिस ने सभी नकली नोट जब्त कर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और नकली नोट सप्लाई करने वाले नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है।