14 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Crime News: MP के युवक ने सोशल मीडिया से खरीदे नकली नोट, राजस्थान के बाजार में चलाने आया तो पुलिस ने किया गिरफ्तार

Rajasthan News: कोटा के बपावरकलां में पुलिस ने बाजार में नकली नोट चलाने आए MP के एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 59 हजार 300 रुपए के नकली नोट बरामद हुए जिन्हें उसने सोशल मीडिया पर मिले एक व्यक्ति से खरीदा था।
2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Jul 14, 2026

Fake Note Accused

बपावरकलां पुलिस द्वारा जाली नोटों के साथ गिरफ्तार आरोपी (फोटो: पत्रिका)

MP Youth Arrested With Fake Indian Currency: कोटा के बपावरकलां थाना क्षेत्र में पुलिस ने नकली नोट चलाने की कोशिश कर रहे मध्यप्रदेश के एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक बाइक पर एक बैग में नकली नोट भरकर बाजार में घूम रहा था। पुलिस ने उसके पास से कुल 59 हजार 300 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। आरोपी इन नकली नोटों से बाजार में सामान खरीदने की फिराक में था।

पुलिस के अनुसार आरोपी के बैग की तलाशी लेने पर 200 रुपए के 50-50 नोटों के चार बंडल मिले। इसके अलावा 200 रुपए के 85 नोटों का एक बंडल और 100 रुपए के 23 नोटों का एक बंडल बरामद किया। जांच में कुल 285 नोट 200 रुपए के और 23 नोट 100 रुपए के पाए।

कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि सांगोद डीएसपी नरेंद्र जैन के सुपरविजन में एसआई रामप्रकाश के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था। पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि SBI बैंक के पास छबड़ा रोड पर एक संदिग्ध युवक एमपी नंबर की बाइक और बैग लेकर घूम रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बताए गए हुलिए के आधार पर युवक को डिटेन किया। पूछताछ और तलाशी के दौरान उसके पास से नकली नोट बरामद हुए। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

सोशल मीडिया दोस्त से खरीदे थे नकली नोट

गिरफ्तार आरोपी की पहचान आनंद कुशवाह (50) पुत्र तूफान सिंह निवासी पिपरोदा खुर्द, थाना गुना कैंट, मध्यप्रदेश के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने सोशल मीडिया पर मिले एक व्यक्ति रवि से 20 हजार रुपए नकद देकर नकली नोट खरीदे थे। आरोपी इन नकली नोटों को स्थानीय दुकानों पर चलाने के उद्देश्य से बपावरकलां बाजार आया था। पुलिस ने सभी नकली नोट जब्त कर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और नकली नोट सप्लाई करने वाले नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है।

Balotra: अधूरी रह गई सिंदूर की लाज, छिन गया बुढ़ापे का सहारा; हादसे ने गांव के 5 लाल छीने, 3 अब भी जिंदगी की जंग लड़ रहे

ये भी पढ़ें
Balotra Road Accident News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 Jul 2026 09:56 am

Published on:

14 Jul 2026 09:44 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Crime News: MP के युवक ने सोशल मीडिया से खरीदे नकली नोट, राजस्थान के बाजार में चलाने आया तो पुलिस ने किया गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्रसंगवश: खोखले दावों के बीच शिक्षा की कठिन डगर

Education system
ओपिनियन

राजस्थान में एक हफ्ते से लापता CRPF जवान की संदिग्ध मौत, कोटा रेलवे स्टेशन पर मिले थे अचेत

CRPF Jawan Death
कोटा

Kota Mandi Bhav : गेहूं व धनिया मंदा, सोयाबीन तेज, खाद्य तेलों और शक्कर में तेजी

Kota Mandi
कोटा

कोटा: शराब के नशे में पत्नी को लेने ससुराल पहुंचे शख्स की थम गई सांसें, 4 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

Rajasthan Kota Hindi News
कोटा

Rajasthan Road Accident: खाना खाने गए दोस्तों की पलटी कार, भैंस को बचाने के चक्कर में हुआ सड़क हादसा, 2 लोगों की मौत

Kota Car Accident image
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.