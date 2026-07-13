कोटा: शराब के नशे में पत्नी को लेने ससुराल पहुंचे शख्स की थम गई सांसें, 4 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

एसएचओ बाबूलाल ने बताया कि चेचट थाना क्षेत्र के खनी गांव का निवासी पप्पूलाल (31) पेशे से मजदूर था। उसकी शादी करीब आठ साल पहले हुई थी और उसके चार बच्चे हैं। पिछले लंबे समय से पति-पत्नी के बीच घरेलू कलह और आए दिन झगड़े हो रहे थे। विवाद इतना बढ़ गया था कि कुछ समय पहले उसकी पत्नी दो बच्चों को अपने साथ लेकर मायके (बोराबास भील बस्ती) आ गई थी, जबकि दो बच्चे पप्पू के पास ही गांव में रह रहे थे।