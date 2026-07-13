Rajasthan Monsoon Update: राजस्थान में कब होगी बारिश? अल-नीनो के असर से मौसम विभाग की भविष्यवाणी भी हुई फेल

जयपुर मौसम केन्द्र के वैज्ञानिकों के अनुसार, इस बार अल-नीनो का प्रभाव मानसून पर साफ दिखाई दे रहा है। मानसून से जुड़े जो भी सिस्टम सक्रिय हुए वे पर्याप्त नमी लेकर नहीं आए। नमी की कमी के कारण सिस्टम कमजोर बने रहे और अपेक्षित बारिश नहीं हो सकी। यही वजह है कि बार-बार अलर्ट जारी होने के बावजूद कोटा समेत राजस्थान के कई जिलों में अच्छी वर्षा नहीं हो पाई। मानसून की बेरुखी के कारण खरीफ फसलों पर संकट गहराने लगा है। खेतों में पर्याप्त वर्षा नहीं होने से किसान फसलों को बचाने के लिए नहरों के पानी और ट्यूबवेल का सहारा लेने को मजबूर हैं। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यदि जल्द अच्छी बारिश नहीं हुई तो फसलों की बढ़वार प्रभावित हो सकती है।