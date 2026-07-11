मानसून की बेरुखी से राजस्थान बेहाल, जानिए कब शुरू होगा झमाझम बारिश का अगला दौर

मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, 10 जुलाई से अगले दो सप्ताह तक मानसून कमजोर रहने की आशंका है। इस दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा और केवल छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। पहले और दूसरे सप्ताह में अधिकांश स्थानों पर सामान्य से कम वर्षा होने का अनुमान है। प्रदेश में बीते सप्ताह मानसून सक्रिय रहा। इस दौरान कई स्थानों पर मेघगर्जन, धूलभरी आंधी और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि कुछ स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई।