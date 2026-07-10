IMD Weather Update: 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, पहाड़ों में भूस्खलन का खतरा, जानें कल का मौसम

मध्य प्रदेश के इंदौर, ग्वालियर, शहडोल और रायसेन समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश में 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 10 से 16 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना कम है। कुछ इलाकों में गर्मी के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं।



