इंस्टाग्राम-फेसबुक के लत लगाने वाले फीचर्स बदलें, वरना पड़ेगा भारी! भारत के बाद EU की मेटा को सख्त चेतावनी

यूरोपीय आयोग ने मेटा से मांग की है कि वह ऑटोप्ले और इनफिनिट स्क्रॉल जैसे फीचर्स को डिफॉल्ट रूप से बंद करे। साथ ही प्रभावी स्क्रीन टाइम ब्रेक लागू करे और अपने रिकमेंडेशन सिस्टम को सिर्फ यूजर एंगेजमेंट बढ़ाने के बजाय सुरक्षित उपयोग को प्राथमिकता देने वाला बनाए। आयोग ने यह भी कहा कि मौजूदा टाइम मैनेजमेंट टूल्स को आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है, जबकि पैरेंटल कंट्रोल का इस्तेमाल करना आम लोगों के लिए जटिल है। यदि मेटा जरूरी बदलाव नहीं करती है तो उसे भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।