नितिन नवीन को भ्रम हो गया था, अमित शाह ने लाज उतार दी; बांकीपुर में BJP उम्मीदवार बदलने पर कांग्रेस का दावा

इस पूरे राजनीतिक ड्रामे पर असित नाथ तिवारी ने कहा कि बीजेपी नेता नितिन नवीन को भ्रम हो गया था कि बांकीपुर सीट उनकी बपौती है और इसी गलतफहमी में उन्होंने अपने सिपहसालार को टिकट दिला दिया। कांग्रेस प्रवक्ता ने दावा किया कि उसी रात उन्हें फटकार लगाई गई और माफी की तमाम गुहारों के बावजूद शाह का अहंकार नहीं डिगा, जिसके चलते अगले ही दिन बंटी की राजनीतिक बलि ले ली गई और प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कराकर उनकी लाज उतार दी गई।