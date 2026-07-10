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नितिन नवीन को भ्रम हो गया था, अमित शाह ने लाज उतार दी; बांकीपुर में BJP उम्मीदवार बदलने पर कांग्रेस का दावा

Bankipur By Election: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में BJP उम्मीदवार अभिषेक कुमार द्वारा नाम वापस लेने के बाद बिहार कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने भाजपा नेतृत्व पर निशाना साधा।
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पटना

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Anand Shekhar

Jul 10, 2026

bankipur by election

कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी (फ़ोटो- asit nath tiwari FB)

Bankipur By Election: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक कुमार द्वारा नामांकन वापस लेने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने भाजपा पर तीखा हमला किया हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता ने अभिषेक द्वारा नामांकन वापस लेने के लिए बताए गए पारिवारिक कारणों को बचकाना बहाना करार दिया। उन्होंने सवाल किया कि जिस परिवार को टिकट मिलने पर खुशी का खजाना मिल गया था, वह अचानक पीछे क्यों हट गया।

इस पूरे राजनीतिक ड्रामे पर असित नाथ तिवारी ने कहा कि बीजेपी नेता नितिन नवीन को भ्रम हो गया था कि बांकीपुर सीट उनकी बपौती है और इसी गलतफहमी में उन्होंने अपने सिपहसालार को टिकट दिला दिया। कांग्रेस प्रवक्ता ने दावा किया कि उसी रात उन्हें फटकार लगाई गई और माफी की तमाम गुहारों के बावजूद शाह का अहंकार नहीं डिगा, जिसके चलते अगले ही दिन बंटी की राजनीतिक बलि ले ली गई और प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कराकर उनकी लाज उतार दी गई।

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Updated on:

10 Jul 2026 09:01 pm

Published on:

10 Jul 2026 09:00 pm

Hindi News / National News / नितिन नवीन को भ्रम हो गया था, अमित शाह ने लाज उतार दी; बांकीपुर में BJP उम्मीदवार बदलने पर कांग्रेस का दावा

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