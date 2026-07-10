Calcutta High Court: ‘हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो’, कलकत्ता हाई कोर्ट ने उत्तर 24 परगना के DM को लगाई कड़ी फटकार

Calcutta High Court Warns DM: कलकत्ता हाईकोर्ट ने उत्तर 24 परगना के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को फटकार लगाते हुए अगली सुनवाई पर खुद अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। मामला नयनजुली नहर पर कथित अवैध निर्माण से जुड़ी 2022 की जनहित याचिका का है। कोर्ट ने कहा कि डीएम की ओर से हलफनामा किसी दूसरे अधिकारी ने दाखिल किया, जबकि अदालत ने खुद डीएम को ऐसा करने का निर्देश दिया था। इस पर नाराजगी जताते हुए अदालत ने कहा कि उसके आदेशों की अनदेखी की जा रही है। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा 'हमारे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए।'