Indian Railways: आज से बदल गए ट्रेन टिकट बुकिंग के नियम, अब 60 दिन पहले ही करा सकेंगे रिजर्वेशन

Train Ticket Booking Rules: भारतीय रेलवे ने आज से एडवांस टिकट बुकिंग के नियम बदल दिए हैं। अब यात्री यात्रा की तारीख से सिर्फ 60 दिन पहले ही रिजर्वेशन करा सकेंगे, जबकि पहले यह सुविधा 120 दिन पहले तक मिलती थी। रेलवे का कहना है कि इस बदलाव से टिकटों की जमाखोरी पर रोक लगेगी और ज्यादा यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने में मदद मिलेगी। हालांकि, 31 अक्टूबर तक पहले से बुक किए गए टिकटों पर नए नियम का कोई असर नहीं होगा।