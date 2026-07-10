Cheque Bounce Case: एक-दो नहीं 21 बार खारिज हुई राजपाल यादव की याचिका, ‘अता पता लापता’ फिल्म से जुड़ा है मामला

Rajpal Yadav Cheque Bounce Case Update: दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा राजपाल यादव को चेक बाउंस मामलों में राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने दोनों की सजा को बरकरार रखते हुए उनकी 21 याचिकाएं खारिज कर दीं। हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों ने वर्षों तक अदालत से राहत लेने के बावजूद अपने वादों का पालन नहीं किया।