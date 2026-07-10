सोशल मीडिया पर अवैध पिस्टल लहराना पड़ा भारी, दिल्ली का नाबालिग गिरफ्तार; दो हथियार बरामद

आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली और वहां से दो देसी कट्टे बरामद कर जब्त कर लिए। इसके बाद गोकलपुरी थाने में उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि मनीष पहले भी फर्श बाजार थाने में दर्ज एक आपराधिक मामले में शामिल रह चुका है। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसने अवैध हथियार कहां से हासिल किए और क्या उसका किसी आपराधिक गिरोह से संबंध है।