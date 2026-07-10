दिल्ली की मंडी रोड बनेगी नेशनल हाईवे? CM रेखा गुप्ता ने गडकरी को भेजा बड़ा प्रस्ताव

Mandi Road Delhi: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मंडी रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग की है। उन्होंने इसके लिए औपचारिक पत्र भी लिखा है। उन्होंने मांग की है कि करीब 8.8 किलोमीटर लंबी मंडी रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए और इसके विकास की जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को सौंपी जाए। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो दक्षिण दिल्ली के इस अहम रास्ते की तस्वीर बदल सकती है।