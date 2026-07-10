राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में केजरीवाल का ऐलान, रविवार को सुंदरकांड पाठ के बाद शुरू होगा राष्ट्रव्यापी हस्ताक्षर अभियान

गौरतलब है कि इसके पहले केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया था कि मंदिर से करीब 200 करोड़ रुपये का चढ़ावा गायब हुआ है, लेकिन जांच एजेंसियों ने केवल 80 लाख रुपए की बरामदगी दिखाई है, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी (SIT) जांच और एफआईआर महज एक 'दिखावा' और 'नाटक' प्रतीत होती है। केजरीवाल ने राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय के इस्तीफे को नाकाफी बताते हुए मांग की है कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले इन "चंदा चोरों" को सरेआम फांसी की सजा दी जानी चाहिए। इसके साथ ही, उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए मांग की कि देश के पवित्र मंदिरों का प्रबंधन राजनीतिक नियंत्रण से मुक्त कर पूरी तरह संतों और महात्माओं के हाथों में सौंप दिया जाना चाहिए।