दक्षिण जिला पुलिस को 8 जुलाई को सूचना मिली थी कि चोरी की होंडा मोटरसाइकिल पर सवार एक संदिग्ध दक्षिण दिल्ली इलाके में आने वाला है। सूचना मिलते ही AATS टीम ने तुरंत योजना बनाकर एक जगह पर घेराबंदी की। कुछ देर बाद जैसे ही संदिग्ध वहां पहुंचा, पुलिस ने उसे रोक लिया। पूछताछ और जांच के दौरान बाइक चोरी की निकली, जिसके बाद आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाशी ली तो उसके पास से पांच चोरी के मोबाइल फोन भी बरामद हुए। शुरुआती जांच में पता चला कि ये मोबाइल दिल्ली के अलग-अलग इलाकों से चोरी किए गए थे। पुलिस ने सभी मोबाइल और चोरी की बाइक को जब्त कर लिया है।