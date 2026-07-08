ISIS और AQIS से जुड़े नेटवर्क पर NIA का बड़ा एक्शन, 10 राज्यों के 20 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी

NIA Raids: नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने बुधवार को ऑनलाइन कट्टरपंथ फैलाने और आतंकवादी संगठनों ISIS और AQIS की विचारधारा को बढ़ावा देने से जुड़े एक मामले में बड़ा ऑपरेशन चलाया। NIA की टीमों ने एक साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में 20 अलग-अलग जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान एजेंसी ने कई डिजिटल डिवाइस जब्त किए हैं। NIA के मुताबिक, अब तक इस मामले में 11 आरोपियों और एक नाबालिग को गिरफ़्तार किया गया है।