मुंबई पर हाई टाइड की चेतावनी! आज शाम समुद्र में उठेंगी 3.77 मीटर ऊंची लहरें

मुंबई में हाई टाइड की चेतावनी
Mumbai High Tide Timing Today: मानसून जोरों पर है और मुंबईवासियों को एक बार फिर ज्वार का ध्यान रखना होगा। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने आज 8 जुलाई 2026 के लिए ताजा अपडेट जारी किया है। इसके मुताबिक आज शाम 5:17 बजे 3.77 मीटर ऊंची ज्वार आएगी। रात में 12:01 बजे (9 जुलाई) 1.31 मीटर की नीची ज्वार होगी।
यह ज्वार इस सीजन की सबसे ऊंची नहीं है, लेकिन बारिश के साथ मिलकर निचले इलाकों में परेशानी पैदा कर सकती है। BMC ने साफ कहा है कि शहर और उसके उपनगरों में आज आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। बीच-बीच में हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। ऐसे में समुद्र किनारे या कम ऊंचाई वाले इलाकों में रहने वाले लोग खासतौर पर सतर्क रहें।
मुंबई में ज्वार-भाटा का सिलसिला हमेशा चलता रहता है। यहां हर दिन दो ऊंची और दो नीची ज्वार आती है। लेकिन मानसून के मौसम में जब तेज बारिश होती है तो ज्वार का पानी और बढ़ जाता है। कई बार इससे लोकल वॉटरलॉगिंग हो जाती है। BMC हर साल जून से सितंबर तक नियमित रूप से ये अपडेट जारी करती है ताकि लोग तैयार रहें और जरूरत पड़ने पर सावधानी बरत सकें।
अभी तक इस महीने मुंबई में कई दिनों तक अच्छी बारिश हो चुकी है। ऐसे में प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर है। BMC ने पहले ही पूरे साल 2026 की ज्वार की सूची जारी कर दी थी। उसमें 16 जुलाई को सबसे ऊंची 4.89 मीटर ज्वार आने का अनुमान है। आज की 3.77 मीटर वाली ज्वार उसके मुकाबले सामान्य श्रेणी में आती है, लेकिन फिर भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए।
मुंबईकरों को पता है कि मानसून यहां रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। कभी-कभी छोटी-छोटी सावधानियां बड़ी मुसीबत से बचा लेती हैं। BMC का कहना है कि मौजूदा हालात सामान्य हैं, लेकिन बारिश और ज्वार का कॉम्बिनेशन कभी भी चुनौती बन सकता है।
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