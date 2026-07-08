मुंबई पर हाई टाइड की चेतावनी! आज शाम समुद्र में उठेंगी 3.77 मीटर ऊंची लहरें

मुंबई में ज्वार-भाटा का सिलसिला हमेशा चलता रहता है। यहां हर दिन दो ऊंची और दो नीची ज्वार आती है। लेकिन मानसून के मौसम में जब तेज बारिश होती है तो ज्वार का पानी और बढ़ जाता है। कई बार इससे लोकल वॉटरलॉगिंग हो जाती है। BMC हर साल जून से सितंबर तक नियमित रूप से ये अपडेट जारी करती है ताकि लोग तैयार रहें और जरूरत पड़ने पर सावधानी बरत सकें।