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मुंबई पर हाई टाइड की चेतावनी! आज शाम समुद्र में उठेंगी 3.77 मीटर ऊंची लहरें

BMC High Tide Warning Mumbai: मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के अनुसार, आज, 8 जुलाई को मुंबई में आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। शाम 5:17 बजे 3.77 मीटर का उच्च ज्वार आने की उम्मीद है।
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भारत

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Shaitan Prajapat

Jul 08, 2026

High Tide in Mumbai

मुंबई में हाई टाइड की चेतावनी

Mumbai High Tide Timing Today: मानसून जोरों पर है और मुंबईवासियों को एक बार फिर ज्वार का ध्यान रखना होगा। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने आज 8 जुलाई 2026 के लिए ताजा अपडेट जारी किया है। इसके मुताबिक आज शाम 5:17 बजे 3.77 मीटर ऊंची ज्वार आएगी। रात में 12:01 बजे (9 जुलाई) 1.31 मीटर की नीची ज्वार होगी।

यह ज्वार इस सीजन की सबसे ऊंची नहीं है, लेकिन बारिश के साथ मिलकर निचले इलाकों में परेशानी पैदा कर सकती है। BMC ने साफ कहा है कि शहर और उसके उपनगरों में आज आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। बीच-बीच में हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। ऐसे में समुद्र किनारे या कम ऊंचाई वाले इलाकों में रहने वाले लोग खासतौर पर सतर्क रहें।

क्यों जरूरी है यह सूचना?

मुंबई में ज्वार-भाटा का सिलसिला हमेशा चलता रहता है। यहां हर दिन दो ऊंची और दो नीची ज्वार आती है। लेकिन मानसून के मौसम में जब तेज बारिश होती है तो ज्वार का पानी और बढ़ जाता है। कई बार इससे लोकल वॉटरलॉगिंग हो जाती है। BMC हर साल जून से सितंबर तक नियमित रूप से ये अपडेट जारी करती है ताकि लोग तैयार रहें और जरूरत पड़ने पर सावधानी बरत सकें।

अभी तक इस महीने मुंबई में कई दिनों तक अच्छी बारिश हो चुकी है। ऐसे में प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर है। BMC ने पहले ही पूरे साल 2026 की ज्वार की सूची जारी कर दी थी। उसमें 16 जुलाई को सबसे ऊंची 4.89 मीटर ज्वार आने का अनुमान है। आज की 3.77 मीटर वाली ज्वार उसके मुकाबले सामान्य श्रेणी में आती है, लेकिन फिर भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए।

क्या करें नागरिक?

  • समुद्र तट के पास जाने से बचें, खासकर शाम के समय।
  • निचले इलाकों में रहने वाले लोग अपने घरों में पानी घुसने की तैयारी रखें।
  • कोई मुश्किल हो तो तुरंत BMC हेल्पलाइन नंबर 1916 पर कॉल करें।
  • आधिकारिक खबरों के लिए BMC के ट्विटर हैंडल या वेबसाइट पर नजर रखें।

मुंबईकरों को पता है कि मानसून यहां रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। कभी-कभी छोटी-छोटी सावधानियां बड़ी मुसीबत से बचा लेती हैं। BMC का कहना है कि मौजूदा हालात सामान्य हैं, लेकिन बारिश और ज्वार का कॉम्बिनेशन कभी भी चुनौती बन सकता है।

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Updated on:

08 Jul 2026 04:37 pm

Published on:

08 Jul 2026 04:16 pm

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