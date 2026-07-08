UGC-NET परीक्षा से पहले 100 पन्नों की PDF लीक, राहुल गांधी बोले- मोदी सरकार आंखें मूंदकर सो रही है

UGC NET Paper Leak: देश की प्रमुख प्रतियोगी परीक्षा UGC-NET एक बार फिर विवादों में है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि परीक्षा से पहले 100 पन्नों की एक PDF लीक हुई थी, जिसमें मौजूद कई सवाल सोशियोलॉजी (Sociology) के असली प्रश्नपत्र से मेल खाते थे। उन्होंने दावा किया कि यह प्रश्नपत्र कई राज्यों में लाखों रुपये में बेचा जा रहा था। राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) पर भी सवाल उठाए हैं और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर चिंता जताई है।