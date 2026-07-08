शुभेंदु सरकार पर बरसीं ममता बनर्जी, बोलीं- मेरे घर से बालीगंज तक कानून व्यवस्था ध्वस्त, हालात यूपी से भी बदतर

ममता बनर्जी ने कहा- हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि आप (बीजेपी) यहां किस तरह हेर-फेर करके सत्ता में आई है। विपक्ष पर नजर रखने के लिए पुलिस की पूरी ताकत लगा दी जाती है, लेकिन जहां मासूम बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, वहां पुलिस कहीं नजर नहीं आती। आज मेरे घर से लेकर बालीगंज तक पूरे इलाके में तबाही और अफरातफरी का माहौल बना दिया गया है। मैं बंगाल की जनता से पूछना चाहती हूं कि क्या आपने इसी परिवर्तन के लिए भाजपा को चुना था? आज विपक्ष को शांतिपूर्ण रैलियां करने के लिए भी अदालतों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।