बांकीपुर उपचुनाव से पहले प्रशांत किशोर को बड़ा झटका! जन सुराज के नेता बिट्टू सिंह ने दिया इस्तीफा

बिट्टू सिंह ने अपने इस्तीफा में लिखा कि मैं जन सुराज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा दे रहा हूं। मैंने पार्टी के साथ पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम किया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दीघा विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव भी लड़ा। आज से अपना पूर्ण समर्थन एनडीए को दे रहा हूं। मैं बांकीपुर उपचुनाव 2026 में एनडीए के प्रत्याशी को अपना पूर्ण समर्थन देता हूं। हालांकि उन्होंने पत्र में पार्टी छोड़ने की वजह का खुलासा नहीं किया है।