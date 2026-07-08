TMC की रैली में हंगामा, ममता बनर्जी की ओर फेंके गए अंडे, पूर्व सीएम बोलीं- धोखेबाज तृणमूल नेताओं को माफ नहीं करना है

Mamata Banerjee rally: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की रैली के दौरान बालीगंज फाड़ी और हाजरा क्रॉसिंग के बीच भारी हंगामा हुआ। जब TMC प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में रैली आगे बढ़ रही थी, तो भीड़ के एक हिस्से ने अचानक रैली पर अंडे फेंके। इसी बीच वहां मौजूद लोगों और विरोधी गुट ने चोर-चोर के नारे लगाए, जिससे TMC और BJP कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई।