बारुईपुर केस में नया मोड़, हत्या से पहले 10 हजार में 11 साल की बच्ची को बेचने की साजिश का पर्दाफाश

Baruipur Child Murder Case: पश्चिम बंगाल के बारुईपुर में 11 साल की बच्ची हत्याकांड की जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया है कि बच्ची की हत्या से पहले उसे 10 हजार रुपये में तस्करी के लिए अगवा करने की योजना बनाई गई थी। इसके बाद उसके साथ बलात्कार किया गया और उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। इस मामले में अब तक 5 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।