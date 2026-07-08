पूरे पंजाब में ‘सतलुज’ फिल्म दिखाएगा अकाली दल, सुखबीर सिंह बादल बोले- युवाओं को पता चलना चाहिए कांग्रेस का जुल्म

OTT प्लेटफॉर्म Zee5 से फिल्म 'सतलुज' को हटाए जाने पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा, हमें तभी समझ जाना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ है, जब दिलजीत दोसांझ ने कहा था कि फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर 2-3 दिन के लिए उपलब्ध रहेगी और फिर हटा दी जाएगी। अगर सरकार सच में फिल्म को हटाना चाहती, तो वह इसे स्ट्रीम ही क्यों होने देती? ऐसा लगता है कि जब उन्होंने जरूरी पैसे कमा लिए, तो उन्होंने (फिल्म बनाने वालों ने) फिल्म हटा दी। OTT प्लेटफ़ॉर्म पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। दिलजीत दोसांझ सिर्फ़ पैसे के बारे में सोचते हैं। अगर दिलजीत दोसांझ को अपने परिवार की महिलाओं, जैसे अपनी मां या बहन, के लिए जरा भी सम्मान होता, तो वे 'चमकीला' फ़िल्म में काम नहीं करते।