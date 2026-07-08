Huge Road Accident: अंबिकापुर-बनारस स्टेट हाइवे पर भीषण सडक़ हादसा, बाइक सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत, तीनों को घसीटा भी

बिश्रामपुर। अंबिकापुर-बनारस स्टेट हाइवे पर मंगलवार की देर रात हुए भीषण सडक़ हादसे (Huge road accident on State highway) में बाइक सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा रात करीब 12 बजे लटोरी चौकी क्षेत्र के गंगापुर गांव के पास हुआ। एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही लटोरी पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों युवकों के शवों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लटोरी भेजा। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। सडक़ हादसे में तीनों युवकों की मौत (3 young man died) से उनके परिजनों समेत गांव में मातम पसर गया है।