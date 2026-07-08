Road Accident: बेटे की पिता से मोबाइल पर हुई आखिरी बात, बोला- पापा, मैं घर आ रहा हूं, लेकिन आई लाश

बिश्रामपुर। 20 वर्षीय एक युवक घर से बाइक लेकर किसी काम से निकला था। बारिश की वजह से उसने पिता को कॉल कर कहा कि बारिश खत्म होते ही वह घर लौट आएगा। दोबारा पिता ने कॉल (Road accident death) किया तो उसने कहा कि वह जयनगर में है, बस कुछ ही देर में वापस आ रहा है। आखिरी बार उसके पिता ने रात 10 बजे फोन किया तो बताया कि घर के पास पहुंच गया हूं, आ रहा हूं। इसी बीच रात 11 बजे उसके पास जयनगर पुलिस का फोन आया कि उसका बेटा सडक़ हादसे में गंभीर रूप से घायल है, बिश्रामपुर अस्पताल आ जाइए। पिता समेत अन्य परिजन हड़बड़ाहट में अस्पताल पहुंचे, लेकिन बेटे की मौत हो गई। युवा बेटे की मौत से माता-पिता जहां सदमे में है, वहीं गांव में भी मातम पसरा हुआ है।