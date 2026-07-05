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सूरजपुर में बड़ा हादसा, अवैध खदान में चट्टान गिरने से 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत, गांव में पसरा मातम

Mine Accident: सूरजपुर के लांची गांव के पास संचालित एक कथित अवैध खदान में खुदाई के दौरान अचानक भारी चट्टान ढह गई। हादसे में मलबे के नीचे दबने से दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई।
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सुरजपुर

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Khyati Parihar

Jul 05, 2026

Surajpur Mine Accident

चट्टान गिरने से 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Surajpur Mine Accident: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में रविवार को एक दर्दनाक हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं। कोतवाली थाना क्षेत्र के लांची गांव के पास संचालित एक कथित अवैध खदान में खुदाई के दौरान अचानक भारी चट्टान ढह गई। हादसे में मलबे के नीचे दबने से दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए।

खुदाई के दौरान अचानक ढही चट्टान

स्थानीय लोगों के अनुसार, खदान में मजदूर रोज की तरह खनन कार्य में जुटे हुए थे। इसी बीच अचानक खदान का एक हिस्सा भरभराकर ढह गया। किसी को संभलने का मौका नहीं मिला और वहां काम कर रहे दो मजदूर विशाल चट्टानों और मलबे के नीचे दब गए। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल राहत कार्य शुरू किया, लेकिन काफी मशक्कत के बाद जब दोनों को बाहर निकाला गया, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।

Surajpur Mine Accident: सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन

हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से राहत एवं बचाव अभियान चलाया गया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी गई है।

अवैध खदान के संचालन की जांच शुरू

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जिस स्थान पर हादसा हुआ, वहां कथित रूप से अवैध खनन किया जा रहा था। अब पुलिस और प्रशासन यह पता लगाने में जुटे हैं कि खदान का संचालन कौन कर रहा था, क्या इसके लिए वैध अनुमति थी और किन लोगों की भूमिका इस पूरे मामले में रही। जांच के बाद जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

प्रशासन की निगरानी पर उठे सवाल

इस दर्दनाक हादसे के बाद इलाके में अवैध खनन को लेकर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते अवैध खदानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती, तो शायद दो मजदूरों की जान बचाई जा सकती थी। ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।

गांव में पसरा मातम

दो मजदूरों की मौत (Two Workers Killed in Mine Accident) की खबर फैलते ही लांची गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव के लोगों ने प्रशासन से पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देने और अवैध खनन पर प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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Updated on:

05 Jul 2026 05:34 pm

Published on:

05 Jul 2026 05:04 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / सूरजपुर में बड़ा हादसा, अवैध खदान में चट्टान गिरने से 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत, गांव में पसरा मातम

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