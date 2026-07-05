सूरजपुर में बड़ा हादसा, अवैध खदान में चट्टान गिरने से 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत, गांव में पसरा मातम

Surajpur Mine Accident: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में रविवार को एक दर्दनाक हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं। कोतवाली थाना क्षेत्र के लांची गांव के पास संचालित एक कथित अवैध खदान में खुदाई के दौरान अचानक भारी चट्टान ढह गई। हादसे में मलबे के नीचे दबने से दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए।